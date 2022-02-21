الكرملين يؤكد أنه من السابق لأوانه تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين اليوم (الاثنين) إنه "من السابق لأوانه" الحديث عن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن التي أعلنت عنها فرنسا لنزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وخطر الغزو الروسي.



وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء (الخارجية). من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم".

إلا أن الكرملين أعلن في الوقت ذاته أنه منفتح من حيث المبدأ على عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوترات ذات الصلة بأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول :"بالطبع لا نستبعد ذلك".

واستطرد بالقول إن بوتين وبايدن قد يقرران عقد لقاء مباشر أو محادثات هاتفية في أي وقت، ولكن "لا خطط محددة بهذا الشأن حتى الآن".

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن بايدن وبوتين وافقا من حيث المبدأ على عقد قمة ثنائية لمناقشة أزمة أوكرانيا، وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث مرتين مع بوتين ومرة مع بايدن أمس. كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن وافق "من حيث المبدأ" على عقد اجتماع.