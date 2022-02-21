إعلام روسي يكشف عن دوي انفجارات قرب مطار دونيتسك شرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال إعلام روسي إن انفجارات سمع دويها قرب مطار دونيتسك شرق أوكرانيا حيث تتزايد المناوشات بين انفصاليين موالين لموسكو وكييف.



وتشهد مدينة دونيتسك قتالا متقطعا بين الانفصاليين الوالين لروسيا والجيش الأوكراني.

ويتبادل الانفصاليون وأوكرانيا الاتهامات بشأن المسؤولية عن تردي الوضع الأمني على الحدود.

قال الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الإثنين إن شخصين، بينهما أحد مقاتليهم، قتلا عقب إطلاق نار من جانب القوات العسكرية الأوكرانية.

وأضاف الانفصاليون في منشور على تطبيق تلجرام إن الضحية الأخرى عامل في منجم قتل أثناء توجهه إلى العمل.

وفي ظل التوترات المتزايدة بات من المستحيل التحقق بصورة مستقلة من وضع الأعمال العدائية في المنطقة.

ويقول الانفصاليون وروسيا إن القوات الأوكرانية تطوقهم، وتحث الموطنين على الفرار إلى روسيا. وتقول أوكرانيا إنه ليس لديها مثل هذه النوايا.

ويخشى الغرب من أن تتذرع روسيا بحماية حلفائها في شرق الأوكرانيا لشن حربا على أوكرانيا التي يحتشد على حدودها آلاف من عناصر الجيش الروسي.

واليوم الإثنين أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم دعوة مجلس الأمن في بلاده لاجتماع طارئ، في خطوة قد تؤيد تقديرات غربية بشأن نية روسيا في غزو أوكرانيا.

وتتواصل جهود دبلوماسية محمومة بين عواصم أوروبية وطرفي الأزمة لخفض درجة التصعيد وسط تقديرات أمريكية لقرب تحرك روسيا.