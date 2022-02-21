شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 35 اقتراحا برغبة للحكومة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى الحكومة 35 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عبارة عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وشملت التقارير ما يأتى:

1- اقتراح من العضو محمد طلبة، بشأن إنشاء قسم للحروق والسموم بمجمع الإسماعيلية الطبي- محافظة الإسماعيلية

2- اقتراح من مجاهد نصار، بشأن إقامة مستشفى أو وحدة صحية بالأرض الكائنة أمام مركز شباب بيجام المملوكة لوزارة الأوقاف- محافظة القليوبية

3- اقتراح برغبة من النائبة أميرة العادلى، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بمدينة العبور- محافظة القليوبية

4- اقتراح برغبة من النائب عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء مركز شباب بقليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية

5- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير وتأهيل ملعب النجيلة الخاص بمركز شباب قرية الزاوية- مركز أسيوط- محافظة أسيوط

6- اقتراح برغبة من النائب أحمد حتة، بشأن إقامة ملعب بقرية شمس الدين بمركز بني مزار – محافظة المنيا

7- اقتراح برغبة من النائب أسامة محمد عبدالعاطى، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب خماسي منجل داخل قرية توب طريف- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية

8- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء وحدة بيطرية لخدمة قرية الحواويش والقرى المجاورة بمركز أخميم – محافظة سوهاج

9- اقتراح برغبة من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد قرية قصر رشوان مركز طاميه – محافظة الفيوم

10 – اقتراح برغبة من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الأخصاص التابعة لمركز سنورس – محافظة الفيوم

11- اقتراح برغبة من النائب محمد إسماعيل، بشأن إنشاء مكتب بريد بمناطق كوبري الناموس قبلي طريق المحمودية حانوتى، عزبة القلعة مركز المحمودية – محافظة البحيرة

12- اقتراح برغبة من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن تغطية مركزي زفتى والسنطة -محافظة الغربية بشبكات المحمول

13- اقتراح برغبة من النائبة نجلاء باخوم، بشأن مد فترات العمل بمكاتب البريد بمحافظة قنا أو عمل فترة مسائية تسهيلاً على المواطنين وأصحاب المعاشات

14- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المركز الطبي المتميز بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط

15- اقتراح برغبة من النائبة شيماء حلاوة، بشأن تطوير مستشفى أجهور الكبرى مركز طوخ – محافظة القليوبية

16- اقتراح مقدم من النائب عامر حامد، بشأن إنشاء مركز للسموم بمقر مستشفى السنطة المركزي – محافظة الغربية

17- اقتراح من النائب مجدى الأمير، بشأن تحويل جزء من مستشفى الصدر بالمنزلة بمحافظة الدقهلية إلى وحدة قسطرة قلبية

18- اقتراح برغبة من النائب احمد حمدى خطاب بشان توفير جهاز لمستشفى الشاملة العام – محافظة البحيرة

19- اقتراح برغبة من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن سرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى خاص لمستوصف الصدر بمركز الصف محافظة الجيزة

20- اقتراح برغبة من النائب نافع عبد الهادى، بشأن إنشاء منطقة استثمارية سياحية ولوجيستية عالمية بموقع فندق (مصر للسياحة) بمحافظة بورسعيد

21- اقتراح برغبة من النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء كوبري مشاه بشارع كورنيش النيل مع تقاطع شارع راضي بجوار نادى الكهرباء – حي الساحل – محافظة القاهرة

22- اقتراح برغبة من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن وقوف قطار أو أكثر بمحطة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة باتجاه القاهرة بالأوقات التالية (7، 8، 9 صباحًا

23- اقتراح برغبة من النائب محمد نجيب خالد، والسيد سمير، بشأن إنشاء طريق دائري بمنطقة غرب مدينة منية النصر – محافظة الدقهلية

24- اقتراح برغبة من النائب ياسر منير عبد الجواد، بشأن رصف بعض الطرق التابعة لمحافظة كفر الشيخ

25- اقتراح برغبة من النائب عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات يمر على مزلقان عرب العراقى – مركز قليوب – محافظة القليوبية

26- اقتراح برغبة من النائب نافع عبد الهادى، بشأن استخدام محطات الوقود، ومحال غسيل السيارات للمياه الجوفية لأغراض غسيل ونظافة السيارات

27- اقتراح برغبة من النائب الحسينى جلال، بشأن إدخال خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز ومدينة صدفا – محافظة أسيوط

28- اقتراح برغبة من النائب أسامة فتحى محمد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الوحدة المحلية بالعمار، أكياد دجوى، الصفا، عزبة زاوية بلتان – مركز طوخ – محافظة القليوبية

30- اقتراح برغبة من النائب أسامة فتحى محمد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى وعزب الوحدات المحلية (ميت كنانة – الدير – نامول)، والقرى والعزب التابعة لها – محافظة القليوبية

30- اقتراخ برغبة من النائبة ايلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي داخل محافظة البحر الأحمر

31- اقتراح برغبة من النائب عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبد الله، بشأن تبطين مصرف إسكندر بقرية أبو سنة التابعة لقسم قليوب – محافظة القليوبية، لعمل محور مروري يربط بين حي غرب وقليوب

32- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء وحدة بيطرية بقرية ريفا – مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط

33- اقتراح برغبة من النائبة أيات الحداد، بشأن تطبيق نظام الخزان المائي للاستفادة من مياه الأمطار وتعميمة فى جميع المحافظات

34- اقتراح برغبة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور محافظة دمياط

35- اقتراح برغبة من النائب على أحمد العساس، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور محافظة دمياط