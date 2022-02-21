شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى يهنئ فوزية زينل لفوزها بمنصب رئاسة الاتحاد البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، الدكتورة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب البحريني، لفوزها بمنصب رئيس الإتحاد البرلماني العربى، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

كما وجه المستشار علاء عابد، الشكر للدكتور صقر غباش الرئيس السابق للاتحاد البرلمان العربي، على جهوده خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد، مثنيا على قيادته الحكيمة للاتحاد البرلماني العربي، وتبنية قضايا الوطن العربي بالمحافل الدولية.

يذكر أن أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي قد انتهت أول أمس، والذي يُعقد في القاهرة، خلال الفترة من 17 لـ18 فبراير حول موضوع "التضامن العربي"، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات العربية.