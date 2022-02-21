شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. انفجار يهز منطقة مطار دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجارًا ضخمًا وقع في منطقة مطار دونيتسك، بالجمهورية المعلنة من طرف واحد، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

وقبل قليل أعلنت جمهوريتا لوجانسك ودونيتسك المعلنتان ذاتيا عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، جراء القصف المتواصل والعنيف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت تقارير إعلامية اليوم، مقتل مدنيين اثنين، وتم تدمير منازل خلال قصف للقوات الأوكرانية لأراضي جمهورية لوجانسك، حسب “سبوتنيك”.

وأوضحت أن قوات الأمن الأوكرانية أطلقت النار 9 مرات على المناطق السكنية بقذائف 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وفي وقت سابق كشفت شركة “ماكسار” الأمريكية للصور، أن الأقمار الصناعية التقطت عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على حدود أوكرانيا.

وتشهد جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا، قصفا متواصلا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق السكنية والمرافق العامة.