شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تُعلن اليوم خطط إلغاء القيود المفروضة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت السلطات البريطانية، أنه من المقرر اليوم أن يتم الإعلان عن خطط لإلغاء القيود التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم إلغاء جميع القواعد الإلزامية التي تمس الحريات الشخصية، وذلك بعد يوم من إثبات الاختبارات إصابة الملكة إليزابيث بالفيروس.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إستراتيجية التعايش مع الفيروس، الهادفة لتحقيق خروج من الوباء بشكل أسرع، حسب “رويترز”.

وأكدت أن المملكة المتحدة ستصبح بهذه الإجراءات، أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بارتياد المتاجر واستخدام وسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية.

في الوقت نفسه يرى عدد من الخبراء والمستشارين الإنجليز، أن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، بعدما سجلت بريطانيا في المتوسط، حولي 43 ألف إصابة و 144 وفاة يوميا، خلال أسبوع.