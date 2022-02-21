شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تنهب مستحقات فرق التحصين الطبية بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن مليشيات الحوثي أقدمت على نهب مستحقات فرق حملات التحصين ضد مرض الحصبة في العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن قيادة مكتب الصحة في الأمانة التي تتبع المليشيا، نهبت مستحقات فرق حملة التحصين التي جرت خلال شهر يناير الماضي.

وأكدت أن قيادة مكتب الصحة لم تصرف لفريق الحملة، سوى مستحقات يوم واحد، من إجمالي أعمال أسبوع، لأكثر من 1500عامل صحي، رغم أن مكتب الصحة في الأمانة، تسلم جميع المستحقات من المنظمات الأممية الداعمة.

يأتي هذا في الوقت الذي تزداد فيه خسائر الحوثي على مختلف الجبهات، حيث أعلنت قوات الجيش الوطني السيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، مؤكدة أنها استهدفت ثكنات وآليات عسكرية، ما أسفر عن مقتل وإصابة وفرار العديد من عناصر ميليشيا الحوثي.