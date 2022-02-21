شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة لندن تكشف لغز رائحة كريهة استمرت لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد أن استمرت الرائحة الكريهة تعم أرجاء المنطقة، كشفت الشرطة البريطانية عن اللغز الذي حير الجيران على مدار عامين.

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة لندن أنها عثرت على رفات امرأة داخل مسكنها، بعد إبلاغ الجيران عن رائحة كريهة مستمرة منذ 2019.

وأوضحت أنها عثرت على بقايا هيكل عظمي لامرأة تبلغ حوالي 60 عاما، داخل شقة في منطقة بيكهام بالعاصمة البريطانية، حسب “سكاي نيوز”.

وأشار الجيران إلى أنهم كانوا يشكون من رائحة كريهة في المبنى، الذي كانت تسكن فيه المرأة الميتة، منذ أكتوبر عام 2019، حتى كسرت الشرطة باب الشقة لتعثر عليها متوفاة.

وأكد أهالي المنطقة أنهم عانوا على مدار سنوات من الرائحة الكريهة وابلغوا الشرطة مرارًا وتكرارًا، خلال الشهور الماضية، ولكن دون جدوى، لكنهم أعادوا الكرة، واتصلوا بالشرطة مرة أخرى لتكسر الباب وتعثر على بقايا الهيكل العظمي للمرأة التي كانت تسكن بفردها.