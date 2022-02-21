شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب بناء جدار حدودي بين «الدومينيكان» و«هايتي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ طول الجدار مع هايتي يبلغ 392 كيلومترا

_ مواطني هايتي يعبرون الحدود سرا بحثا عن عمل في الحقول أو في صناعة البناء

بدأت حكومة الدومينيكان يوم الأحد في بناء جدار سيغطي ما يقرب من نصف الحدود التي يبلغ طولها 392 كيلومترا مع هايتي، جارتها البرية الوحيدة، لوقف الهجرة غير المشروعة وتهريب البضائع والأسلحة والمخدرات.

وهناك فرق كبير بين هاييتي التي تعاني من الجريمة كما أنها واحدة من أفقر الدول في الأمريكتين بينما شهدت جمهورية الدومينيكان ازدهارا كما أنها وجهة سياحية شهيرة في منطقة الكاريبي في العقود الأخيرة وسط استقرار سياسي ملحوظ.

ويعبر كثيرون من مواطني هايتي الحدود سرا بحثا عن عمل في الحقول أو في صناعة البناء في جمهورية الدومينيكان.

وقال رئيس الدومينيكان لويس أبينادر قبل وقت قصير من الضغط على زر لبدء صب الخرسانة في أساسات الجدار الحدودي إن "الفائدة لكل من البلدين ستكون كبيرة".

وقدر أبينادر أن الجدار الحدودي سيقلل من تهريب البضائع التجارية والأسلحة وسيساعد في مكافحة الجريمة المنظمة في كلا البلدين. وبدأ المشروع، الذي يهدف إلى بناء جدار بطول 164 كيلومترا، قبل ذكرى استقلال جمهورية الدومينيكان عن هايتي في 27 فبراير شباط 1844.