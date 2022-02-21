آخر تطورات كورونا حول العالم

لندن: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 423 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.34 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 423 مليوناً و32 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و880 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و341 مليون جرعة.