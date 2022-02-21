الولايات المتحدة تطلق تدريباً بمشاركة جيوش أفريقية في ساحل العاج

أطلق قائد عمليات الجيش الأميركي في أفريقيا، جايمي ساندز، اليوم الأحد، في ساحل العاج تدريبات «فلينتلوك» العسكرية التي تضمّ عدة جيوش أفريقية وغربية.

وقال ساندز أثناء إطلاقه رسمياً التدريبات في الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جاكفيل قرب أبيدجان: «واقع أننا نتمكن من أن نكون هنا اليوم هو شهادة حقيقية على قدرتنا على تجاوز الخصومات بهدف التوصل إلى أهدافنا المشتركة»، لا سيما مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا.

وسيجمع برنامج التدريب أكثر من 400 جندي من جميع أنحاء غرب أفريقيا لتعزيز مهارات القوات التي يتعرض بعضها لهجمات منتظمة من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. ولا تشارك قوات من غينيا والدولتان الأكثر تضرراً من عنف الإرهابيين، مالي وبوركينا فاسو، في هذا البرنامج. وانتزعت مجالس عسكرية السلطة في البلدان الثلاثة منذ عام 2020، ويعتبر التنسيق بين قوى مختلفة تقاتل عدواً مشتركاً من الأمور المحورية في البرنامج التدريبي هذا العام.

وإضافة إلى جيشي الولايات المتحدة وساحل العاج، تضمّ تدريبات «فلينتلوك» التي تنتهي في 28 فبراير (شباط)، قوات من غانا والكاميرون والنيجر بدعم من كندا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والنروج والنمسا. تأتي هذه التدريبات بعيد إعلان فرنسا سحب قوة «برخان» وقوة «تاكوبا» الأوروبية من مالي بعد نشرهما في البلاد لمكافحة الجماعات الجهادية المسلحة ومن المفترض أن يُعاد نشرها في دول أخرى في المنطقة، لا سيما في النيجر.

وأكد رئيس هيئة الأركان في ساحل العاج، الجنرال لاسينا دومبيا، أن «جيش ساحل العاج مستعدّ لمواجهة الإرهاب». وينتشر في ساحل العاج التي شهدت مرات عدة في جزئها الشمالي هجمات إرهابية على غرار دول أخرى في خليج غينيا، 900 جندي فرنسي متمركزين في أبيدجان. وإحدى مهامهم الرئيسية تأمين الشؤون اللوجيستية لقوة «برخان» الفرنسية.