أمادو دونو لماكرون: الأفارقة لا يحتاجون حضارتك

لندن: تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات بسبب إدلائه بتصريحات قال فيها إنه لن يتغير شيء في أفريقيا من خلال استثمار المليارات لأن العائلات لديها سبعة أو ثمانية أطفال وأن التحدي الذي تواجهه أفريقيا حضاري.

وقال عالم الاجتماع الغيني أمادو دونو، الأستاذ في جامعة أحمدو دينغ في كوناكري، إن الأفارقة لا يحتاجون إلى حضارة ماكرون.

وأضاف: «لأنه بحضارتك: يمكن للرجل أن ينام مع الرجل؛ ويمكن للمرأة أن تنام مع امرأة؛ ويمكن لرئيس واحد أن تكون له عشيقتان في وقت واحد؛ كما يمكن للمرأة أن تنام مع كلبها؛ ويمكن للطفل أن يهين والده وأمه دون مشكلة؛ كما يمكن للطفل سجن والديه».

وأضاف أمادو دونو أيضًا أنه مع الحضارة الفرنسية عندما يكبر الوالدان، يتم نقلهما إلى دار للمسنين، وأخيراً، يمكن للشاب أن يعيش مع امرأة في سن والدته أو جدته دون مشكلة.

وقال مضيفا: «حالتك هي توضيح مثالي! الأفارقة ليس لديهم درس حضاري يتلقونه من أناس مثلك!»، في إشارة إلى زوجة ماكرون.

وقال عالم الاجتماع الغيني أمادو دونو، الأستاذ في جامعة أحمدو دينغ في كوناكري، إن الأفارقة لا يحتاجون القيم الفاسدة التي يشجعها ماكرون

كما قال دونو إن أفريقيا هي إلى حد بعيد أغنى قارة في العالم بثرواتها المعدنية الهائلة، لكن ما يؤخر هذه القارة هو نهب مواردها على نطاق واسع من قبل القوى العظمى.

وأضاف: «فرنسا في الصدارة! وكل بؤس أفريقيا يأتي من هذا البلد الذي يحقق طموحاته على ظهور الأفارقة بتواطؤ هؤلاء الخونة الذين لا يترددون في التضحية بأجيال كاملة بتسليم بلادهم إلى القوة المستعمرة السابقة».

يذكر أن مرشحا فرنسيا تونسيا سيترشح للانتخابات الفرنسية في مارس (آذار) المقبل، وهو محمد عياشي العجرودي، الذي يضع حقوق المهاجرين وخاصة الأفارقة في فرنسا على رأس أولوياته.