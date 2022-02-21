الشارقة - اميمة ياسر - أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية، حسبما أكدت، شركة "ماكسار" الأميركية للصور.

وتظهر الصور "عمليات انتشار ميدانية متعددة جديدة لمعدات مدرعة وقوات" تخرج من مواقع عسكرية موجودة في غابات وحقول على بعد نحو 14 إلى 30 كيلومترا من الحدود الروسية الأوكرانية، على ما قالت شركة "ماكسار" لصور الأقمار الاصطناعية الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وتبيّن هذه الصور الجديدة التي التقطت، على ما يبدو مسار مركبات تعبر حقولا مغطاة بالثلوج وتحيطها غابات وطرق، ويمكن أيضا رؤية مبان عدة، ويشير تحليل صور اليوم وصور أخرى التقطت في 13 فبراير إلى تحركات لقوات ومعدات قرب 3 مواقع في جنوب غرب روسيا، وفقا للشركة التي تتخذ كولورادو مقرا.

وذكرت ماكسار: "اليوم معظم وحدات القتال ومعدات الدعم في سولوتي غادرت المكان، ويمكن رؤية الكثير من مسارات المركبات وعدد من قوافل المعدات المدرعة في كل أنحاء المنطقة.

وأضافت: "تم أيضا نشر بعض المعدات شرق مدينة فالويكي في روسيا في حقل يبعد نحو 15 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية".