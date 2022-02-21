على مسئولية المحافظ.. تخصيص 60% من الدرجات لأعمال السنة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأثنين، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بتخصيص نسبة 60% من درجات الطلاب لأعمال السنة و 40% لامتحان المادة العلمية، وذلك بسبب انخفاض نسب حضور الطلاب بالمدارس خاصة طلاب الشهادة الإعدادية.

وأشار المحافظ، خلال جولته بمدرسة الإسلامية الإعدادية بنطاق حي المناخ، إلى أن النسبة الأكبر لدرجات آخر العام ستكون لأعمال السنة والأنشطة والسلوك والحضور والأقل للمادة العلمية، مضيفًا:"هذا القرار على مسئوليتي".

وكان محافظ بورسعيد قد رصد صباح الأمس حضور 11 طالب فقط من طلاب الشهادة الإعدادية من أصل 652 طالب بمدرسة القناة الإعدادية بنين، كما رصد صباح اليوم حضور 8 طالبات فقط بالصف الثالث الإعدادي من 228 طالبة داخل مدرسة الإسلامية الإعدادية بنطاق حي المناخ.