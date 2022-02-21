ماتت في الحال.. إلقاء ربة منزل من الطابق السادس في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الاثنين، في مشاجرة متأثرة بإصابتها، عقب إلقائها من سلم الطابق السادس، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا بلاغًا من "أشرف. ر" 50 عامًا عامل ويقيم دائرة القسم بوفاة زوجته "هناء. ا" 48 عامًا ربة منزل نتيجة سقوطها من أعلى سلم المنزل.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات المقدم محمد جاد الله رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، والرائد محمد صفوت معاون أول مباحث قسم شرطة طهطا وجود جثة المذكورة مسجاة على الأرض بأحد الغرف بالطابق الأرضي بمنزل والدها المجاور لمنزلها بذات الناحية ترتدي كامل ملابسها، كنا تبين وجود كدمة بمؤخرة الرأس من الخلف.

واتهم زوجها "المُبلغ" المدعوة "صابرين. ج" 38 عامًا ربة منزل وتقيم بذات العقار محل سكنهما بالاعتداء على زوجته ودفعها من أعلى سلم الطابق السادس إلى الطابق الخامس، ما أدى لحدوث إصابتها المشار إليها ووفاتها متأثرة بها في الحال، على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة؛ بسبب لهو الأطفال.

جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.