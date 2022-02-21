القوات الروسية تواصل انتشارها على الحدود.. صور فضائية تكشف “تطورا خطيرًا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اتتشرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهر عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية، حسبما أكدت، الأحد، شركة “ماكسار” الأميركية للصور.

وتظهر الصور عمليات انتشار ميدانية متعددة جديدة لمعدات مدرعة وقوات، تخرج من مواقع عسكرية موجودة في غابات وحقول على بعد نحو 14 إلى 30 كيلومترا من الحدود الروسية الأوكرانية، على ما قالت شركة “ماكسار” لصور الأقمار الاصطناعية الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني.

كذلك تبيّن هذه الصور الجديدة على ما يبدو مسار مركبات تعبر حقولا مغطاة بالثلوج وتحيطها غابات وطرق، ويمكن أيضا رؤية مبان عدة.

وتشير تحليلات لصور الأحد وصور أخرى التقطت في 13 شباط إلى تحركات لقوات ومعدات قرب 3 مواقع في جنوب غرب روسيا، وفقا للشركة التي تتخذ كولورادو مقرا.

وفي هذا الاطار، ذكرت ماكسار: “اليوم معظم وحدات القتال ومعدات الدعم في سولوتي غادرت المكان، ويمكن رؤية الكثير من مسارات المركبات وعدد من قوافل المعدات المدرعة في كل أنحاء المنطقة”، لافتة الى انه “تم أيضا نشر بعض المعدات شرق مدينة فالويكي في روسيا في حقل يبعد نحو 15 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية”.

كذلك أفادت الشركة الأميركية بأنه شوهد عدد من عمليات الانتشار الجديدة على الأرض شمال غرب بيلغورود (حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا)، مع وجود كثير من المعدات والقوات المتمركزة في مناطق الغابات أو بالقرب منها، مشيرة إلى أن وحدات أخرى “منتشرة في مناطق زراعية أو صناعية”.

وكان مسؤول في البنتاغون قد أعلن الجمعة أن أكثر من 40 بالمئة من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، وأن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد بدأت، كاشفا ان الولايات المتحدة رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية.

وتحذر واشنطن منذ أسابيع من أن روسيا ستفتعل حادثا ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد التأكيد أن كل شيء يشير إلى أن روسيا توشك على غزو أوكرانيا.