“مادورو” يلتقي وفدًا روسيًا.. الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعزّز كل من روسيا وفنزويلا علاقاتهما على مختلف الأصعدة لا سيما العسكري منها حيث اجتمع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو” مؤخرا، مع وفد حكومي روسي.

وعقب الاجتماع، كشف “مادورو” توقيع اتفاق بين بلاده وروسيا بشأن تعزيز التعاون والتنسيق في المجال العسكري، وقال إن “روسيا وفنزويلا استعرضتا خطط التعاون في المجال العسكري واتفقتا على زيادته لحماية السلام والسيادة في المنطقة وتحديدا أمريكا اللاتينية”.

وفي السياق أشار الى انه خلال الاجتماع مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، تمّ الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لحماية السلام والسيادة ووحدة الأراضي، موجّها تعليمات مباشرة لقائد القوات المسلحة البوليفارية، الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، وهيئة الأركان العامة للجيش الفنزويلي لتوسيع التدريب العسكري مع روسيا.

يذكر أن اللقاء بين الرئيس الفنزويلي والوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، تم يوم الأربعاء الماضي خلال زيارة خاصة إلى كراكاس.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو محاربة فيروس كورونا والتعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا في مختلف المجالات.

وذكرت شبكة “روسيا اليوم” ان الطرفين ناقشا قضايا التعاون الروسي الفنزويلي وسير تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، مشيرة الى تشديد الرئيسين على أهمية مواصلة التعاون في محاربة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك توريدات اللقاحات الروسية إلى فنزويلا.

وأكد الجانبان عزمهما على “مواصلة التنسيق الوثيق في الشؤون الدولية بناء على مبادئ الشراكة الإستراتيجية التي تقوم على أساسها العلاقات بين البلدين”.