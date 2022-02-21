أوروبا تلوّح بالعقوبات على موسكو.. استبعادٌ من السوق المالية وحرمانٌ من سلع أساسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 8:10 صباحًا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” أن روسيا ستُستبعد من الأسواق المالية الدولية وستُحرم من سلع تصدير رئيسية في اطار العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا.

واستبعد المسؤولون الغربيون فقط الرد العسكري وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق، رافضين كشف تفاصيل الردود التي اتفقوا عليها في حالة الغزو الروسي.

وفي هذا السياق، قالت فون دير لاين لقناة (ايه.ار.دي) التلفزيونية إنه “سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية”، لافتة الى فرض عقوبات على جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل.

كذلك شدّدت على ان هذه العقوبات لن تفرض الا بعد الغزو وليس قبله، بعد مناشدة الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” بفرض عقوبات فورية، ذاكرةً ان اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها، وانها تشكل ثلثي صادراتها كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها.

وتأتي هذه التصريحات وسط احتدام النزاع على الحدود الأوكرانية – الروسية، اذ شهدت مناطق شرق أوكرانيا توترا أمنيا وسط تتبادل اتهامات بين الطرفين، وقد حذّر الجيش الاوكراني من الأخبار الكاذبة التي تهدف الى خلق ذريعة لغزو أوكرانيا، فيما أشار الانفصاليون الى ان الجيش الاوكراني اتخذ خطوات تصعيدية على خط التماس في دونباس وانه يستعد لهجوم بعد قصف مدفعي على طول خط التماس.

من جانب آخر، أعلنت موسكو وصول اول قطار يحمل نحو 450 لاجئا من دونباس الى فولغوغراد الروسية، كاشفة ان اكثر من 60 % من اللاجئين في دونباس هم من الأطفال، كذلك افادت “العربية” بأن هناك اطلاق نار كثيف متبادل على جانبي خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا وأن الانفصاليين يسمحون للنساء والأطفال بالمغادرة ويمنعون الرجال، ذاكرة ان اوكرانيا تنشر خرائط لموقع الملاجئ في حال وقوع الغزو.