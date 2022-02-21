أسعار النفط الى ارتفاع بعد تأجّج الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 9:05 صباحًا

أجّجت المخاوف بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا أسواق النفط العالمية، اذ ارتفعت الأسعار أكثر من دولار في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، وسط تجديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهديدهما أن روسيا ستواجه عقوبات إذا غزت جارتها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.4 في المئة إلى 94.88 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 95.00 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

كذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار أو 1.8 في المئة إلى 92.75 دولار للبرميل بعد أن سجلت 92.93 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.

وفي السياق، قال “فيفيك دار” المحلل في بنك كومنولث في مذكرة، “إذا حدث غزو روسي كما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة، فقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل”.

أما عن آخر التطورات في شرق اوكرانيا، فقد أعلن الجيش الاوكراني سقوط 53 قذيفة على مواقعه وقد أطلقت من مناطق الانفصاليين في الشرق لافتا الى تعرض قواته لقصف مدفعي وبالهاون.

وقد حذّر الجيش من الأخبار الكاذبة التي تهدف الى خلق ذريعة لغزو أوكرانيا.

ويتزامن ذلك مع تصريحات لرئيس وزراء تشيك مفادها ان اوروبا على بعد خطوة من الحرب.

في سياق متصل، افادت “العربية” بأن هناك اطلاق نار كثيف متبادل على جانبي خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا وأن الانفصاليين يسمحون للنساء والأطفال بالمغادرة ويمنعون الرجال، ذاكرة ان اوكرانيا تنشر خرائط لموقع الملاجئ في حال وقوع الغزو.

كذلك أعلنت موسكو وصول اول قطار يحمل نحو 450 لاجئا من دونباس الى فولغوغراد الروسية، كاشفة ان اكثر من 60 % من اللاجئين في دونباس هم من الأطفال.

الى ذلك، أشار الانفصاليون الى ان الجيش الاوكراني اتخذ خطوات تصعيدية على خط التماس في دونباس وانه يستعد لهجوم بعد قصف مدفعي على طول خط التماس.