شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى جراء قصف الجيش الأوكراني على لوغانسك ودونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين جراء القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا عن مقتل مدنيين اثنين، اليوم الاثنين، خلال قصف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو أراضي الجمهورية، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت: “أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار تسع مرات على المناطق السكنية بقذائف 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، وخلال القصف قُتل مدنيان، ودمر مبنى سكني بالكامل”.

يذكر أن مدنيين اثنين قتلا أمس الأحد خلال محاولة اختراق وهجوم شنه الجيش الأوكراني في منطقة بيونيرسكي السكنية في لوغانسك، وتصدت له القوات الشعبية.