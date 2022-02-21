شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أمريكا تُجهز حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وكالة رويترز للأنباء اليوم، أن أمريكا تُجهز حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيتم تفعيلها في حال تعرضت أوكرانيا لغزو.

ونقلت الوكالة الدولية عن مصادر أمريكية، أن الحديث يدور عن حزمة عقوبات “أولية” ضد روسيا، تهدف إلى السعي لإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات المراسلة بين البنوك العالمية.

وأوضحت أن العقوبات ستشمل بعض الأفراد والشركات الروسية من خلال إدراجهم في قائمة سوداء، من شأنها تجميد أصولهم واستبعادهم من النظام المصرفي الأمريكي.

من جانبها أكدت روسيا، أنها لا تنوي مهاجمة أحد، مضيفة أن مزاعم الهجوم على أوكرانيا، تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

في الوقت نفسه أعلن قصر الإليزيه، أن بوتين وبايدن وافقا من حيث المبدأ، أن يلتقيا في قمة اقترحها ماكرون، في إطار سلسلة محادثات بين رؤساء الدول في محاولة لتجنب نشوب حرب عالمية ثالثة.