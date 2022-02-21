شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة حربية في مدينة تبريز شمال غرب إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن طائرة عسكرية إيرانية تحطمت في مدينة تبريز شمال غربي البلاد.
وأوضحت أنه ما زال من غير المغروف ما إذا كانت الطائرة تقل قيادات عسكرية أو لا، كما لم يتضح مصير طاقمها.
وشهدت إيران عددا من حوادث تحطم الطائرات، خلال الفترة الماضية.
يأتي هذا عقب تعرض منطقة مهران غرب البلاد أمس، إلى زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.
ونفى حاكم مهران علي عباس شفيعي وقوع أية خسائر جراء الزلزال.
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