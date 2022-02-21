شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل خمسة إرهابيين في منطقة وزيرستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الجيش الباكستاني على معقل للإرهابيين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني اليوم أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية، رصدت موقع الإرهابيين بوزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.

وأضاف البيان أن جندياً من رجال الجيش لقي حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، مشيراً إلى أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخيرة.