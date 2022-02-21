​حبس وغرامة.. ما عقوبات الشركات المخالفة لتنفيذ رحلات العمرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وضعت غرفة شركات الساحة، عدداً من القواعد الخاصة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية العاملة في الموسم لعام 1443 هجرية الموافق 2055 ميلادية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية، على أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لشهري (شعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضحت الغرفة، أن عقوبات الشركات المخالفة لبوابة العمرة، تصل إلى إيقاف نشاط الشركة كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.

ويرصد "الخليج 365" عقوبة الشركات وفقًا للغرفة على النحو التالي:

- في حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية، وذلك بقرار مسبب.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية.

- وفي حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

2- عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.

3- في حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

4- يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

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