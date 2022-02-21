السجن المؤبد لسائق سحل خفير نظامي بسيارة حتى الموت في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، بالسجن المؤبد على سائق بعد توجيه اتهامات له بالقتل العمد لخفير نظامي بمركز شرطة ميت غمر بعد أن سحله حوالي 3 كيلو متر في محاولة للهروب من تنفيذ أمر بضبطه وإحضاره في قضية تبديد، وبعدما جرى وضع الأصفاد الحديدية بيد كلا منهما فركب المتهم سيارة وانطلق بها بسرعة فائقة غير عابئ بتواجد المجني عليه خارجها فقام بسحله مما تسبب في وفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وائل صفوت يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر أحمد كمال، وذلك في القضية رقم 27094 لسنة 2020 جنايات مركز ميت غمر، و المقيدة برقم 1591 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم محمد عبد الخالق أحمد الأدغم، محبوس، 46 عامًا، سائق - مقيم بقرية كوم النور - مركز ميت غمر لأنه في يوم 29/8/2020 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية قتل عمدا المجني عليه البحيري محمد محمد عبد الحميد البحيري، خفير نظامي مركز شرطة ميت غمر، حال قيامه بضبطه على ذمة القضية الرقيمة 21952 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر، ووضعه الأصفاد الحديدية بيد كلا منهما فقام بالدلوف إلى السيارة الرقيمة "د ب س1244"،وانطلق بها بسرعة فائقة غير عابثا بتواجد المجني عليه خارجها فقام بسحله المسافة تقارب الثلاث كيلومترات محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصد من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان قاوم بالقوة والعنف المجنى عليه حال كونه موظف عمومية "خفير نظامي بمركز شرطة ميت غمر"،وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه على ذمة القضية ولم يبلغ بذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات .
وشهد عصام صلاح، أمين شرطة، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه حال تمكنه والمجني عليه من ضبط المتهم المطلوب التنفيذ عليه في القضية الرقيمة 21952 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر ووضع الأصفاد الحديدية بيده صحبة المجني عليه قام بالدلوف إلى داخل سيارته وانطلق بها مسرعة غير عابئ يتواجد المجني عليه خارجها فقام بسحله لمسافة تقارب الثلاثة كيلومترات محدثة به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واردف بان قصد المتهم من ارتكابه الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه للحيلولة دون ضبطه.
وأكد محمود محمد، صاحب محجر رمل وزلط، بأنه حال قيادته مركبته الآلية «لودر» شاهد المتهم قائد مركبته الآلية بسرعة فائقة وجسد المجني عليه متدلي خارجها ومتشابكا مع يد المتهم بالأصفاد الحديدية فقام باستيقافه في الحال فشاهد المجني عليه وبه العديد من الإصابات المتفرقة .