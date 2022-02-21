"جرح قطعي بالرقبة".. كشف غموض العثور على جثة شاب في أرض زراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في كشف غموض العثور على جثة شاب بها جرح قطعي بالرقبة، وملقاة في أرض زراعية بمركز ببا جنوب المحافظة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا، على جثة شاب بها جرح قطعي بالرقبة، وملقاه في أرض زراعية متاخمة للقرية، فأمر بسرعة ضبط الجناة.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الحادث، وتبين من التحريات الأولية التي قادها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، أن الحادث بداعي الشرف، حيث أقدم الجناة على قتل المجني عليه لتنصله من وعوده بالزواج من شقيقتهم والسفر خارج البلاد، وعقب عودته قاموا باصطحابه إلى الزراعات، وتعدوا عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسم، وفروا هاربين.

جرى إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة