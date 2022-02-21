فشل في التنفس.. أول قرار للنيابة حول وفاة رضيع بسبب مبيد حشري بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار أحمد قمرة، مدير نيابة البرلس في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة رضيع عمر 7 ساعات، لبيان أسباب وفاته، حول وجود شبهة جنائية من عدمه بعد وصوله مصابًا بنزيف حاد في الأنف، واتساخ ملابسه بمبيد حشري.

كما أمر مدير نيابة البرلس بإخلاء سبيل والدي الرضيع، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من المسؤول الإداري بالجمعية الشرعية بمدينة بلطيم، يفيد بوصول طفل حديث الولادة "رضيع"، إلى حضانة الجمعية في حالة إعياء شديد.

وقرر مسؤول الجمعية صاحب البلاغ بأن الرضيع وصل رفقة والده المدعو "سامح.ص."، 42 عامًا، فلاح، ويقيم بمدينة بلطيم، مصابًا بنزيف حاد في الأنف، مع فشل في التنفس، وفاقدًا للنطق والحركة، وملابسه بها آثار مادة مبيد حشري، ووزنه حوالي 4 كيلو ونصف جرام، وعمره 7 ساعات، ويشتبه الأطباء في الحضانة جنائيًا بالحالة التي وصل عليها للحضانة.

انتقل رجال المباحث إلى حضانة الجمعية الشرعية في بلطيم، وجرى التحفظ على ملابس الرضيع، وعينة من معدته، وذلك بعد اتخاذ اللازم طبيًا نحو الرضيع بعمل الإسعافات الأولية تتضمن إجراء إنعاش قلبي، ووضعه على جهاز تنفس صناعي، فيما جرى ‘نقاذه وقتها، ولكن بعد مرور ساعات قليلة توفي متأثرًا بحالته.

ألقي القبض على الأب، وبسؤاله حول الواقعة قرر أن زوجته المدعوة "س.ح.ب"، 33 عامًا، وضعت ذلك الرضيع لدى أحد المستشفيات المتخصصة في بلطيم، وبناء عليه تقرر احتياج الرضيع لحضانة فجرى نقله إلى حضانة الجمعية الشرعية بمدينة بلطيم من خلال وضعه بجواره في المقعد الأمامي لسيارة نصف نقل قيادته، وبالكابينة مبيدات حشرية، وذلك لجهله حول عملية نقله للحضانة.

وأشار في أقواله أمام رجال المباحث إلى أنه أثناء السير برضيعه معه في السيارة انزلق من على المقعد الذي عليه ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في الأنف، والتقاط ملابسه رائحة المبيدات الموجودة في كابينة السيارة، مقررًا أنه أقر في محرر رسمي لمسؤولي حضان الجمعية الشرعية، بأنه المسؤول الأول عن حالة الرضيع.

حُرر بذلك المحضر رقم 804 لسنة 2022 إداري مركز شرطة البرلس، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.