أوكرانيا: ‏دوي انفجارات في وسط دونيتسك

في غضون ذلك، قالت شركة ماكسار الأمريكية لصور الأقمار الصناعية، إنه جرت عمليات انتشار ميدانية جديدة متعددة للمدرعات والقوات في روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، وسط مخاوف من حدوث غزو.
وقالت ماكسار في بيان الأحد: «إن هذا النشاط الجديد يمثل تغييرا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقا للمجموعات القتالية «الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمدفعية ومعدات الدعم».
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