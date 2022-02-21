الاستخبارات الأمريكية: القوات الروسية تلقت الأمر بغزو أوكرانيا وسفارة واشنطن بموسكو تحذر رعاياها

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، عن مصادر استخبارية لم تسمّها قولها إن الولايات المتحدة تمتلك معلومات مفادها أن الأمر أُعطي إلى قيادات الجيش الروسي لغزو أوكرانيا.



وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذه المعلومات هي التي دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التأكيد الجمعة أنه “مقتنع” بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرر مهاجمة أوكرانيا.



ونسبت الصحيفة الأمريكية هذه المعلومات إلى مصادر استخبارية غير محددة، من دون أن تنشر أي اقتباسات مباشرة.



ولم يؤكد البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية أو ينفوا هذه المعلومات التي نقلتها أيضا وسائل إعلام أمريكية أخرى.



وأعلن مسؤول في البنتاغون، الجمعة، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيرا إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد “بدأت”.



وقال المسؤول إن الولايات المتحدة رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية.



وتحذر واشنطن منذ أسابيع من أن روسيا ستختلق حادثا ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.



وكرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد التأكيد أن “كل شيء” يشير إلى أن روسيا “توشك على” غزو أوكرانيا.



إلى ذلك، قالت شركة ماكسار الأمريكية لصور الأقمار الصناعية إنه جرت عمليات انتشار ميدانية جديدة متعددة للمدرعات والقوات في روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا وسط مخاوف من حدوث غزو.



وقالت ماكسار في بيان يوم الأحد إن “هذا النشاط الجديد يمثل تغييرا في نمط عمليات النشر التي لوحظت سابقا للمجموعات القتالية (الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمدفعية ومعدات الدعم)”.



من جهة أخرى، قال شهود عيان إن دوي انفجار سمع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا.



ولم يُعرف سبب الانفجار.

السفارة الأمريكية بموسكو تحذر



إلى ذلك حذرت السفارة الأمريكية في موسكو رعاياها ليل الأحد من هجمات محتملة في الأماكن العامة في روسيا، بما في ذلك على طول الحدود مع أوكرانيا حيث حشد الكرملين قوات تجهيزا لغزو محتمل.



وقالت السفارة في بيان “وفق مصادر إعلامية، صدرت تهديدات بشنّ هجمات على مراكز تسوق ومحطات مترو وأماكن تجمعات عامة أخرى في مدن كبرى”.



ولم تشر السفارة إلى تقارير إعلامية محددة.



تحذر دول غربية منذ أسابيع من أن موسكو قد تشن هجوم على جارتها أوكرانيا، متهمة روسيا بحشد عشرات الآلاف من العسكريين على حدودها.



وطلبت السفارة من الأمريكيين في روسيا “تجنب الحشود” ووضع خطط إجلاء لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية”.



من جهتها، انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلة عما إذا كان الجانب الأمريكي قد اتبع البروتوكول في إصداره البيان.



وأعلنت السلطات المحلية على الحدود الروسية مع أوكرانيا في الأيام الأخيرة حالة الطوارئ مع عبور أشخاص تم إجلاؤهم إلى البلاد من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا.



وقالت وزارة الطوارئ الأحد إن أكثر من 50 ألف شخص دخلوا روسيا منذ أن طلب قادة جمهوريتين انفصاليتين من النساء والأطفال الذهاب إلى روسيا الجمعة، في خطوة فاقمت التوتر.



تحارب أوكرانيا الانفصاليين الموالين لموسكو منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في أعقاب احتجاجات حاشدة في كييف، وقتل مذاك أكثر من 14 ألف شخص في المعارك شرق البلاد.



(وكالات)