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شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوثي» يقصف مدرسة خالد بن الوليد في «حيران» بصاروخ باليستي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لم تسلم المدارس والمساجد من تخريب “الحوثي” ومليشياته في اليمن، فقد استهدف إحدى مدارس مديرية حيران شمالي حجة، بصاروخ باليستي، ما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها، مواصلًا بذلك حربه التخريبية على اليمن الذي يأبى الخضوع لإرهاب المليشيا الحوثية.
ونقلت قناة “العربية” عن مصادر إعلامية يمنية، إن الميليشيات الحوثية قصفت مدرسة “خالد بن الوليد” بمنطقة الدنانة في مديرية حيران، بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد، بصاروخ باليستي.
وأوضحت المصادر، أن القصف الحوثي ألحق أضرارا كبيرة بالمدرسة.
وقصفت ميليشيا الحوثي، عشرات المدارس في مختلف المحافظات اليمنية، منذُ بداية الحرب، كما حولت العديد منها إلى معتقلات ومواقع عسكرية.
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