شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «يونيس ودودلي».. العاصفة الثالثة «فرانكلين» تقترب من اجتياح بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يبدو أن بريطانيا على موعد مع العواصف العاتية، حيث تتأهب للعاصفة الثالثة خلال أسبوع.

وبحسب ما ذكره موقع ” بي بي سي”، فإن بريطانيا تتأهب لوصول العاصفة فرانكلين التي من المتوقع أن تضرب البلاد اليوم الإثنين.

وفرانكلين هي العاصفة الثالثة التي تضرب بريطانيا في أسبوع، بعد العاصفة يونيس والعاصفة دودلي.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن الرياح العاتية قد تتسبب في مزيد من انقطاعات التيار الكهربائي وتأخير النقل وإلحاق أضرار بالممتلكات.

يأتي هذا بعد أن تركت العاصفة يونيس 1.4 مليون منزل بدون كهرباء.

وكان مكتب الأرصاد الجوية، قد وجه تحذيرا برتقاليا من الرياح في أيرلندا الشمالية صباح الإثنين وتحذيرا أصفر لأجزاء أخرى من البلاد اعتبارا من الأحد، من بينها تحذير أصفر من هطول أمطار قد تؤدي إلى فيضانات شمال غربي إنجلترا.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من واحدة من أسوأ العواصف التي شهدتها بريطانيا منذ عقود.

كما تسببت بمقتل ثلاثة أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 75 ألف منزل بدون كهرباء.