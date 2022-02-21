شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقرر تطعيم الأطفال دون12 عاما ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تبدأ الحكومة اليابانية إرسال شحنات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع إلى البلديات والمنشآت الصحية للبدء في تطعيم الأطفال بين خمسة أعوام و11 عاما ضد الوباء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيجري إدخال هذه الفئة العمرية ضمن برنامج التطعيم العام بداية من اليوم الاثنين.

وتعتزم الحكومة تسليم إجمالي 12 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد بحلول شهر آيار/مايو المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم في بعض المناطق هذا الشهر.

ويحتوي اللقاح المقرر تطعيم الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية به على ثلث الجرعة التي تعطى لمن بلغوا 12 عاما فأكثر. و سيحصل الأطفال على جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع بين الأولى والثانية.