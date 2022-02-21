شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات اللبنانية»: نخوض معركة إنقاذ البلد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن حزبه يخوض معركة إنقاذ لبنان، مشددا على أن الحزب يسعى إلى حماية جميع اللبنانيين من خلال الفوز في الاستحقاق النيابي المقبل. وقال: «هناك أمل في التغيير من خلال وصول أكثرية نيابية جديدة».

وتابع جعجع في كلمة له أمس أن «الانتخابات النيابية المقبلة هي مصيرية وعلى كل فرد منا ألا يتعب ويمل من إقناع الناخب بأهمية صوته وحسن خياره على خلفية أنه سيحصد ما سيزرعه أي أن صوته في صندوق الاقتراع هو ما يحدد نتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أن «هذا المفهوم بات معلوما لدى كثر ولكن ليس الجميع. من هنا أهمية العمل الدؤوب في هذا المجال من خلال التوعية على هذا المفهوم الذي إذا أُدخل بشكل صحيح نربح المعركة، خصوصا أن اللعبة باتت معروفة بأن الانتخابات تحدد المصير وتتوقف عند كل ورقة توضع في صناديق الاقتراع».

وقال: «إن «القوات» تخوض معركة إنقاذ لبنان، ففي السابق قيل إنها كانت تحمي المسيحيين، أما اليوم فهي تسعى إلى حماية جميع اللبنانيين من خلال الفوز في الاستحقاق النيابي المقبل. هناك أمل في التغيير من خلال وصول أكثرية نيابية جديدة».

من جهته شدد القيادي في حزب القوات اللبنانية النائب جورج عقيص، في حديث إذاعي، على أن «حزب الله هو الذي يمسك بخيوط المؤسسات الدستورية كافة في البلاد»، مؤكدا أن «الاستحقاق الانتخابي المقبل هو خشبة الخلاص الأخيرة المتاحة لاستعادة لبنان وكسر السيطرة الشاملة لحزب الله، وهناك إمكانية للتغيير من خلال إجرائها بعكس ما يتم ترويجه»، مؤكدا أن «الأصوات في صناديق الاقتراع هي سلاح الشعب الوحيد ليأخذ حقه من هذه الطبقة».

من جهة أخرى، شدد المطران إلياس عودة، على أن «لبنان لا يقوم إلا بأبنائه، بإيمانهم به ووفائهم له، بثمرة أتعابهم، وبصوتهم المدوي وقرارهم الحر. هذا الصوت يجب أن يصدح عبر صناديق الاقتراع، في الانتخابات المقبلة التي من الضروري أن تحصل في وقتها المحدد، من دون تأجيل أو تمديد أو تهديد». ودعا عودة اللبنانيين «بألا يسمحوا بأن يحول بلدهم إلى ساحة للفوضى أو التعصب أو الدكتاتورية المقنعة، تحت راية عشق الزعيم والحزب والطائفة. حكموا ضمائركم، ولا تتخلوا عن بلدكم، فلا ذنب له بخطيئة زعمائه الذين تخلوا عنكم وتسببوا بانهيار بلدكم، وفجروا عاصمتكم، وهجروكم وجوعوكم، وأخفوا الدواء عن مرضاكم، وتاجروا بالمحروقات على حساب مدخراتكم». واعتبر عودة أن «الطبقة السياسية حولت البلد إلى جحيم مظلم. وهؤلاء يتعاملون بخفة لا مثيل لها مع هموم الشعب ومصيره، ومع كرامة البلد وسيادته، ويجرون الشعب إلى التخلي عن فكرة الدولة واستبدالها بالجماعة. لا يلتفتون إلى القلوب المحروقة والبيوت المهدمة والنفوس المكسورة والنعوش التي أغلقت على حشا القلب. لذا من واجب المواطن ألا يصفق للزعيم ويهتف باسمه عوض الهتاف باسم الوطن، والانشغال ببناء الدولة واستعادة سيادتها وقرارها الحر، والاقتراع لمن هم قادرون على ذلك. إنقاذ البلد قائم على تذكركم لمحبتكم تجاه لبناننا الجميل، والعمل الدؤوب على إنقاذه من براثن الشر والأشرار».