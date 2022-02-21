شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة ألمانية تدعو إلى مكافحة التطرف اليميني بشكل مبكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مكافحة أي تيارات يمينية متطرفة في ألمانيا في المستقبل بشكل مبكر قدر الإمكان، وقالت فيزر لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد، إن مكافحة التطرف اليميني تبدأ بعمل تعليمي جيد، وأضافت: «يجب أن يبدأ ذلك في روضة الأطفال».

وأكدت أنه يجب جعل الأطفال والشباب أقوياء، «بحيث لا يصيرون عرضة لأيديولوجيات الإقصاء.. إننا بحاجة إلى تعليم الديمقراطية الذي يوضح أو ما لون بشرة شخص ما، أو ما يؤمن به أو من يحبه».

يذكر أنه في 19 فبراير 2020، أطلق ألماني يبلغ من العمر 43 عاما، النار على 9 أشخاص من أصول أجنبية في هاناو، ما أسفر عن مقتلهم. وسبق للرجل أن وضع منشورات ومقاطع فيديو عن نظريات المؤامرة وآراء عنصرية على الإنترنت، وعقب الواقعة قتل الجاني والدته ثم انتحر.