شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اقتراحات برغبة بشأن إلغاء موقع الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لمناقشة ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة بشأن إلغاء الموقع الإلكتروني بوزارة الصحة والسكان والخاص بتسجيل المواطنين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والعودة إلى نظام التسجيل السابق بوزارة التضامن الاجتماعى.

الاقتراح الأول مقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، والاقتراح الثاني مقدم من كل من: زينب السلايمى، عزة حسين، نجوى خلف، مصطفي بكري، هند حازم حبيب، جيهان البيومى، عصام العمدة، سامية توفيق، ابتهاج الطوخي، أما الاقتراح الثالث مقدم من: أحمد عبدالحكيم دراج، سحر عبدالمنعم.

كما تناقش اللجنة اقتراح برغبة مقدم من محمود هشام توشكى، بشأن إنشاء شهر عقاري بالطابق الثاني بمبنى حى بولاق الدكرور محافظة الجيزة وآخر مقدم من محمد رشاد البرتقالي، بشأن إنشاء فرع للشهر العقاري والتوثيق بقرية شبرامنت – مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة.