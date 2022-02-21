شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى: فساد المحليات سبب استمرار التعدى على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، إن التعدى على الأراضى الزراعية هى قضية أمن قومى مصرى ولا تقل فى أهميتها عن محاربة الإرهاب فى سيناء أو مكان بالدولة، مشددًا على ضرورة تصدى المحافظين بكل قوة لهذه الظاهرة ومنعها من المهد، وتابع:" اللى مش قادر يتصدى ليها من المحافظين يرحنا ويريح نفسه ويستقيل".

وأضاف "السجينى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أنه مازالت تصل تقارير إلى البرلمان تؤكد أن التعدى على الأراضى الزراعية مستمر، مرجعًا السبب فى ذلك إلى فساد بعض الموظفين الصغار فى المحليات، مشددًا على أن القضية مهمة وتتجاوز مسألة الإنتاج الزراعى.

وأشار "السجينى"، إلى أن الدولة المصرية تبذل مجهودًا ضخمًا فى سبيل الارتقاء بمستوى حياة المصريين وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، والعمل على توفير جهدهم، ولابد من أن يعى المواطن خطورة المسألة والتكاتف مع الدولة فى القضاء على هذه الظاهرة، وتابع: "هناك نصوص قانونية واضحة فى مسألة التعدى على الأراضى الزراعية وعلى المحافظين والوزراء المسؤولين التصدى لذلك".

وأشار "السجنيى"، إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية تسبب فى تآكل حرم بعض الطرق العامة وهو ما نتج عنه تزاحم مرورى وأصبح الطريق الذى يستغرق "نصف ساعة يستغرق 3 ساعات".