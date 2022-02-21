شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تتابع تنفيذ توصياتها لدعم موازنتى الغربية والدقهلية بـ400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة اجتماعا مساء اليوم، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص محافظتى الغربية والدقهلية.

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، توصية اللجنة الصادرة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، بدعم الاعتمادات المقررة للباب السادس: (شراء الأصول غير المالية) الاستثمارات.

وتناولت المناقشات توصية اللجنة بخصوص محافظة الغربية، بدعم 170 مليون جنيه دعم للباب السادس (شراء أصول غير مالية) لموازنة ديوان عام محافظة الغربية.

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 قد بلغت 514.370 مليون جنيه، وبلغ إجمالى التمويل المتاح من بنك الاستثمار القومى نحو 382.483 مليون جنيه بنسبة إتاحة 80% حتى تاريخه ونسبة التنفيذ للمتاح 75.5% وإجمالى المتوقع إنفاقه حتى 15/6/2022 مبلغ 215 مليون جنيه، والمتاح من الخطة الاستثمارية حتى 30/6/2022 مبلغ 79 مليون جنيه.

وأضاف أن إجمالى المتوقع تحويلة طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة والتى بلغت 170 مليون جنيه، حيث بلغ المتبقى من مجمل الخطة الاستثمارية للمحافظة 34 مليون جنيه كما أن وزارة التخطيط لم تقم بإرسال مبلغ 170 مليون جنيه المخصصة للمحافظة طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة حتى الآن.

ورد سمير حسن رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، بأن المنظومة داخل وزارة التخطيط تعمل طبقا لقواعد لا يستطيع تجاوزها، حيث إنه يتم فتحها فى أوقات معينة لجهات الإسناد والقطاعات المعنية بحيث يتم دراسة المشروعات المقدمة ويتم إقرارها واعتمادها بصوره نهائية ويتم إتاحة التمويل جزء بعد الآخر ويتم قبول المشروع وتكويده، وبالتالى لا يتم صرف التحويلات للمشروعات إلا بعد إرسال المشروعات للوزارة.

وتابع: ولهذا لم تقم الوزارة بإرسال المبالغ المخصصة للمحافظة وذلك لعدم إرسال المحافظة المشروعات المقترحة.

كما تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة تنفيذ توصية اللجنة بشأن محافظة الدقهلية، وهى دعم بمبلغ 230 مليون جنيه دعم للباب السادس (شراء أصول غير مالية) لموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية.

وأوضحت فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة الدقهلية، أن المحافظة أرسلت إلى وزاره التخطيط اليوم المشروعات بمبلغ 230 مليون جنيه حتى تاريخه، وأن نسبة المنصرف والمتاح من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة قد بلغت 100% ولدينا مستندات تحت الصرف تقدر بمبلغ 100 مليون جنيه.

من جانبه قال ممدوح لطفى ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محافظة الدقهلية قد أرسلت المشروعات الخاصة بها إلى الوزارة فى صباح اليوم مستوفية جميع البيانات وسوف يتم إرسال المبلغ للمحافظة خلال الأسبوع القادم.

وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر لمتابعة قيام محافظتى الغربية والدقهلية بإرسال مشروعاتها إلى وزاره التخطيط مستوفاة لجميع الشروط والبيانات، وقيام وزارة التخطيط بإرسال المبالغ التى أوصت بها لجنة الخطة والموازنة بتقريرها العام.