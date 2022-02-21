شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية للنائبة آية مدنى لتفقد عدد من مراكز الشباب بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من مراكز الشباب بمركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، فى زيارة قامت بها للمحافظة واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

وقامت مدنى خلال الجولة، بتفقد مركز شباب القضا والرخا الذى يقع بين عزبتين ويعتبر مقصد لعدد كبير من الشباب فى هذه المنطقة، كما تفقدت نادى الداخلة الرياضي.

وقامت مساء أمس، بزيارة لقريتى الموشية والراشدة، حيث عقدت لقاء مع عدد من أهالى قرية الموشية للوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم بالقرية، واشتكى الأهالى من احتياجهم إلى انشاء فصول لرياض الأطفال وتقدمهم فى العديد من المرات للأبنية التعليمية إلا أن لم يتم الرد على طلبهم حتى الآن، وأكدوا أن أعمال الصرف الصحى تسير بشكل جيد حيث تم الانتهاء من 90% منها بالقرية، ومن قامت بتفقد مركز شباب القرية الذى يحتاج إلى العديد من الأجهزة الرياضية فضلًا عن عدم اعفاءه من فاتورة الكهرباء واحتياجه إلى تجديد الملاعب.

وقالت مدنى إن مراكز الشباب فى مركز الداخلة تفتقر إلى العديد من عناصر التنمية المنشودة التى تتوجه نحوها الدولة بقوة فى الفترات الأخيرة، حيث تم ايقاف أنشطة بعض مراكز الشباب العام الماضى بسبب تردى الأوضاع، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع وزير الشباب والرياضة لحل جميع الأزمات التى تواجه مراكز الشباب فى محافظة الوادى الجديد، مؤكده أن الوزير ذو صدر رحب ويسعى دائما إلى العمل على حل أى مشكلة.