"صحة النواب" توصى بإدراج مستشفى بشمال سيناء بالخطة الاستثمارية وتطوير وحدات صحية

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب جازى سعد، بشأن: إحلال وتجديد الوحدات الصحية بقرى الجفجافة والقسيمة وبغداد وتحويلهم إلى مستشفيات طوارئ ومستشفيات تكاملية.

ورد الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، إنه تم الموافقة على إحلال وتجديد الوحدات الصحية بقرية الجفجافة والقسيمة، سوف يتم تحويلها إلى مراكز طبية طبقًا للبرنامج الوظيفى، وتحويل مستشفى بغداد إلى مستشفى طوارئ طبقا للكود الخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وسوف يتم إدراجهم ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2023، حسب أولويات قطاع الرعاية الصحية والتمريض.

فيما قال الدكتور طارق شوكة – مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إنه تم إعداد بنية تحتية للمياه والصرف الصحى، بالوحدات الصحية، بقرية الجفجافة والقسيمة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وسوف يتم استلامها فى آخر شهر فبراير، وتم إدراج مستشفى بغداد فى الخطة الاستثمارية 2022/2023، لتعمل كمستشفى طوارئ.

وأوصت اللجنة بسرعة الانتهاء وتسليم الوحدات الصحية بقرية الجفجافة والقسيمة وتسليمهم العام الحالى، وسرعة تحويل مستشفى بغداد إلى مستشفى طوارئ وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب رحاب الغول، بشأن غلق مستشفى التكامل بالحلفاية بحرى حتى الآن.

وقال الدكتور أشرف الأتربى، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، إنه تم إدراج مستشفى الحلفاية ضمن مبادرة حياة كريمة وسوف يتم الانتهاء منها وتسليمها فى 30/6/2022.

وأوصت اللجنة بوضع جدول زمنى لاستكمال ونهو أعمال مستشفى التكامل بالحلفاية بحرى وتسليمها فى 30/6/2022.