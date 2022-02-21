شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مقلد ونهى زكى نائبا "التنسيقية" يشاركان فى مؤتمر البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، فى المؤتمر الرابع للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة عادل العسومى، رئيس البرلمان العربي.

يذكر أن أعمال اجتماعات المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، شهد حضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، ومشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لهم، ويناقش الوثيقة التى أعدها البرلمان العربى وسترفع إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، والتى جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربى الراهن".

وعبر النائب أحمد مقلد عن فخره بمشاركته فى أعمال اجتماعات المؤتمر، بصفته ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأمينا لسر لجنة الشئون العربية، مؤكدا أن "التنسيقية أكثر كيان سياسى مصرى يحرص على المشاركة فى كافة الفعاليات العربية"، مؤكدا أن "دور البرلمانيين هام ومحورى فى دعم الأمن والاستقرار فى العالم العربي".

وشددت النائبة نهى زكى على أن الدبلوماسية البرلمانية العربية باتت ذراع هام لا بد من استغلاله فى أى تحرك عربى تجاه أزمات المنطقة، وأن دور البرلمانيين لا تقل عن الدبلوماسية الرسمية للدول.