شكرا لقرائتكم خبر عن المصيلحى وكرم جبر وأحمد حسن يشاركون فى عزاء الكاتب جلال دويدار بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء اليوم، الأحد، في مراسم عزاء الكاتب الصحفى الراحل جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما شارك في مراسم العزاء، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، والمهندس غبراهيم محلب، الكابتن أحمد حسن، وخالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار.

واستقبل العزاء نجله المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإمارتية، وحضر العزاء من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر، المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بفودافون مصر، ونهى سعد رئيس قسم العلاقات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات الأسبق.

يعد جلال دويدار من أشهر الكتاب الصحفيين فى مصر والوطن العربى، وشغل دويدار منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار، كذلك الأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد نعى الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الفقيد كان مثالا يحتذى به في العمل والاجتهاد، وصاحب أيادٍ بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية، على مدار مسيرته المهنية، مضيفا أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.