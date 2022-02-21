بالأسماء.. 6 مصابين في حريق مزرعة بصحراوي البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 6 أشخاص بحروق، إثر نشوب حريق هائل بمزرعة بالطريق الصحراوي، عند الكيلو 100 بمنطقة، غرب النوبارية في البحيرة، نتيجة اشتعال انبوبة غاز.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:" محمد عاطف محمد، 32 عامًا، عبدالناصر صابر الحبال، 50 عامًا، رمضان صابر الحبال، 43 عامًا، صبحي غنيمي سعد، 34 عامًا، علاء عبدالسلام جمعة، 38 عامًا، سليم محمد زيد، 43 عامًا"، وجميعهم مقيمون بمدينة كفر الدوار.

جرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.