إصابة 5 عمال باختناق في تسريب غاز بشقة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 عمال بينهم 3 أشقاء، باختناق جراء تسرب غاز، داخل شقة يقطنون بها في منطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "محمد .م.ع" 18 عامًا، مقيم أسيوط، و"كمال.ش.ع "51 عامًا، وشقيقيه "عبدالتواب" 59 عامًا، و"حامد" 38 عامًا، و"محمود. خ"27 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابين باختناق وضيق تنفس، جراء استنشاق غاز، نتيجة تسرب داخل شقة سكنية، جوار إحدى المدارس الخاصة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإنعاش للقلب داخل الاستقبال، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​