السجن المشدد 7 سنوات لـ 5 مدانين بالتنقيب عن الآثار في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار عماد أبو الحسن عبد اللاه، والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: إسماعيل عوكل وطارق عكاشة، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، لاتهامهم بإخفاء أثار بقصد التهريب بمنطقة جنوب بورسعيد.

وتعود القضية رقم 1117 لسنة 2021 جنايات الجنوب ثاني، والمقيدة برقم 1438 لسنة 2021 كلي بورسعيد إلى شهر سبتمبر عام 2021، حيث أنه أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثان استوقف السيارة رقم "ط د هـ 2543" التي كان يقودها المدعو "ع.ع.خ.م غ" 36 عامًا ويعمل خياط ومقيم بمحافظة دمياط، ومعه كلًا من: "م.ع.م.أ.ا" 32 عامًا، ويعمل موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، و"ا.ا ا.م" 31 عامًا، صاحب محل أسماك، وذلك لفحص التراخيص والكشف جنائيًا عن مستقليها، وبسؤال قائد السيارة عن رخص القيادة تبين عدم حملها، وأثناء ذلك شاهد معاون المباحث حقيبة يظهر منها ماسورة سوداء اللون بالمقعد الخلفي، وأقر المتهم الأول أن بداخلها جهاز للكشف عن المعادن والأثار، وبتفتيش السيارة عُثر على حقيبة بلاستيك بداخلها 62 قطعة معدنية أثرية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتها للاتجار.

وتبين من التحريات اشتراك متهمان آخران معهما وهما: المدعو "س.ع.و.ز" 61 عامًا، صاحب مزرعة سمكية، ومقيم بمنزل ملكه في قرية وهدان ببحر البقر جنوب بورسعيد، والمدعو "م.ع.أ.ع" 29 عامًا، ويعمل سائق حفار ومقيم بقرية أم خلف جنوب بورسعيد، وذلك بالتنقيب عن الآثار وتحصلهم على القطع المعدنية المضبوطة نتيجة ذلك التنقيب، وبضبطهما أقرا قيامهما وباقي المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة "تل بليم" الأثري جنوب بورسعيد، وجرى ضبط 999 عملة وقطعة معدنية، و8 قطع حجرية، و12 تمثال وذلك بمنزل المتهم الرابع في قرية وهدان ببحر البقر جنوب بورسعيد.

وتضمن قرار المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، الخاص بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، أن تقرير لجنة خبراء وزارة الأثار أفاد أن المضبوطات أثرية وتنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.