​"سياحة النواب": 10 توصيات للحكومة لتعزيز مكانة مصر السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا موسعًا، مساء الأحد.

وناقش الاجتماع، جهود وزارة السياحة والآثار، فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

جاء ذلك بحضور، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج السياحي، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما شارك بالاجتماع، هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ومحمد أيوب عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وكريم المنباوى عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأكدت علي أن اجتماع اليوم مخصص لاستمرار مناقشة جهود وزارة السياحة، فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وتساءلت رئيس اللجنة، عن مستجدات العمل بشأن تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تنشيط السياحة، وكيفية الترويج للمهرجانات والأحداث ووضع خطة زمنية قبلها بفترة كافية؟.

وأكد القاضي، أنه تم تطوير ورفع كفاءه الموقع الرسمي للهيئة المصرية، وعمل تحديثات على الموقع لرفع مستواه.

وأوضح القاضي، أن هناك لجنة تضع أجندة للسياحة الدولية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويتم تحديثها أسبوعياً.

وأضافت لمياء كامل، مساعد الوزير، أنه سيتم اطلاق موقع جديد خلال شهرين من الآن،بحيث يتماشي مع متطلبات السائح الدولى الحديث، مؤكدة أن أجندة الفاعليات سوف تكون جاهزة خلال 48 ساعة وترسل لرئيسة اللجنة.

في نهاية الاجتماع أكدت اللجنة، أهمية الدور المنوط بالهيئة العامة لتنشيط السياحة في الترويج لا سيما فيما حققه القطاع السياحى من خطوات إيجابية.

وأوصت اللجنة بما يلي:

1- تبني وتطوير إستراتيجيات إعلامية للترويج السياحي متضمنة الأحداث والفعاليات الهامة.

2- وضع وسائل دعائية مبتكرة تستهدف جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر.

3- وضع أجندة فاعليات ثابتة التاريخ لمدة عام على الأقل ووضع تصور لتعظيم العائد منها.

4- وضع خطة ترويجية للاستفادة من المقومات البيئية لسياحة الغوص بما يتلاءم مع مكانتها المتميزة.

5- تكثيف المشاركة بالمعارض السياحية الدولية وعمل حملات ترويجية في مختلف البلدان.

6- التركيز على الأحداث الخاصة بالسياحة المتخصصة مثل مهرجانات الخيول والجمال.

7- التنسيق مع وزارة الطيران المدني والعمل على فتح أسواق سياحية جديدة.

8- إخطار الغرف السياحية والفندقية بالحملات الإعلانية ليتسنى لها التعميم على أعضاءها.

9- ضرورة التوظيف الأمثل للسوشيال ميديا وإبراز تعليقات السائحين الإيجابية.

10- الترويج لنجاح المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب المزيد من السائحين.