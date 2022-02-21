واشنطن تحثّ مواطنيها على مغادرة روسيا.. “راجعوا خططكم الأمنية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 12:21 صباحًا

دعت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا لضرورة أن تكون لديهم خطط لمغادرة البلاد، مشيرة إلى التهديد بشن هجمات في موسكو وعلى الحدود الروسية مع أوكرانيا، مما أثار توبيخا من وزارة الخارجية الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو: “هناك تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، ومنها موسكو وسان بطرسبرغ، وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على الحدود الروسية مع أوكرانيا”.

وأضافت: “راجع خططك الأمنية الشخصية… لتكن لديك خطط للمغادرة، ولا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية”.

وتساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عما إذا كانت الولايات المتحدة قد نقلت المعلومات المتعلقة بهجمات محتملة إلى روسيا.

وقالت: “إذا لم يكن الأمر كذلك، كيف يمكن للمرء أن يفهم كل هذا؟”.

في سياق متصل، استبعد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، شن روسيا هجوما على بلاده خلال الأيام المقبلة.

وقال ريزنيكوف، في تصريحات مع قناة “1+1” الأوكرانية: “اليوم وحتى هذه الساعة، لم يتم تشكيل قوة هجومية من جانب روسيا في أي من المدن التي يحيطون فيها بأوكرانيا، لذلك فإنه من غير المناسب برأيي القول بأنه سيكون هناك هجوم غدا أو بعد غد”.