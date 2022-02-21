صور صادمة من البرازيل.. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات لأكثر من 150

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آثار الفيضانات في البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة، في مدينة بيتروبوليس البرازيلية إلى 152 شخصاً حتى الآن

وقد واصل عناصر الإنقاذ والسكان الذين يبحثون عن أقاربهم المفقودين الحفر في جبال الطين والأنقاض في جنوب شرق المدينة التي خلفت فيها الكارثة “مشاهد حرب” وفق عبارة الرئيس جايير بولسونارو الذي زارها الجمعة.

وقالت الشرطة إن 165 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين بعد عاصفة الثلاثاء، ولفتت إلى أنه من غير المرجح العثور على ناجين تحت الركام.

وتراجع عدد المفقودين مع التعرف على مزيد من الجثث ومع عثور عائلات على أقارب أحياء.

وأضافت الشرطة أنه تم حتى الآن التعرف على 124 جثة، 28 منها لأطفال.

وشهدت البرازيل الثلاثاء الحلقة الأحدث في سلسلة من العواصف المميتة يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.

في الأشهر الثلاثة الماضية، لقي أكثر من 200 شخص حتفهم في عواصف شديدة، لا سيما في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) وولاية باهيا (شمال شرق)، وأخيرا بيتروبوليس.

وحوّلت العاصفة الأخيرة شوارع بيتروبوليس إلى أنهار جرفت الأشجار والسيارات والحافلات وتسببت بانهيارات أرضية مميتة في أحياء فقيرة على سفوح تلال تحيط بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وتقع بيتروبوليس على بعد حوالى 60 كيلومتراً شمال ريو دي جانيرو.

وقال مكتب رئيس البلدية إنه تمت حتى الآن استعادة أكثر من 300 سيارة جرفتها الفيضانات و”تناثرت في أنحاء المدينة وسدت الشوارع والأرصفة أو ألقيت في الأنهار”.

وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على بيتروبوليس خلال ساعات المعدل المعتاد لكامل شهر فبراير/شباط.