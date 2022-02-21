شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سماع دوي انفجار في وسط مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت مصادر مطلعة سماع دوي انفجار في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا، وفقا لـ”رويترز”.

وفي وقت سابق، استبعد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن تشن روسيا هجومًا عسكريًا على بلاده خلال اليومين المقبلين.

وقال ريزنيكوف في حديثه لقناة “1 + 1” التلفزيونية الأوكرانية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا في ذروة أزمة متفاقمة حقيقية في الوقت الحالي، وما إذا كان الهجوم يمكن أن يحدث الليلة أو غدًا، قال ريزنيكوف: “أود أن أفرق بين المصطلحات الهجومية والتفاقم، لأن التفاقم قد يزداد.

وأضاف “بالرغم من أن بالأمس كان هناك 130 قذيفة واليوم كان هناك 64، فإن العدد انخفض اليوم. لكن دعونا نرى ما سيحدث في الثاني والعشرين، لأنهم يخططون لحدث شعوذة وربما يتخذون بعض القرارات الحمقاء المثيرة للاهتمام”.

وتابع ريزنيكوف أن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لمقاومة الغزو المحتمل، متابعًا: “على أي حال، أعتقد أن هذه القرارات ستؤدي إلى رفض الاتحاد الروسي لاتفاقيات مينسك، لذلك سنراقب ذلك.