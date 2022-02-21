شكرا لقرائتكم خبر عن «إغلاق المجال الجوي وتحريك السفن الحربية».. أخطر 5 تحركات قبل ساعات من غزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشير كل التحركات على أرض الواقع إلى اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي يمكن أن يحدث خلال ساعات، ونرصد في هذه السطور أخطر 5 قرارات قبل المواجهة:

1- الاستخبارات الأمريكية

أفادت شبكة “سي.بي.إس” الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القوات الروسية تلقت أوامر بالمضي قدمًا في غزو أوكرانيا.

ونقلت الشبكة عن مصادر مخابراتية قولها إن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا.

2- الغزو يُطال 3 مدن أوكرانية بالقرب من العاصمة

أبلغت الولايات المتحدة، حلفائها، أن غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا، قد يستهدف عددا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، إن قائمة المدن التي قد تستهدفها روسيا في أوكرانيا، تشمل خاركيف في الشمال الشرقي للبلاد، ومدينتي أوديسا وخيرسون في الجنوب.

ورفضت المصادر، تقديم تفاصيل عن المعلومات الاستخباراتية التي قالوا إنها تؤكد هذه الفرضيات، حسب الوكالة الأمريكية.

3- السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في روسيا

أصدرت السفارة الأمريكية لدى روسيا، تحذيرا لرعاياها المقيمين هناك، ونصحتهم بمغادرة البلاد، تزامنا مع تصاعد التوترات في أوكرانيا.

وحذرت السفارة الأمريكية من هجمات محتملة في روسيا، في المراكز التجارية، ومحطات السكك الحديد والمترو، وبعض الأماكن العامة الأخرى في موسكو وسانت بطرسبرج، والمناطق القريبة من الحدود الروسية الأوكرانية.

وقال المسئولون إن رؤية الولايات المتحدة تشكلت جزئيا من المعلومات التفصيلية التي حصلت عليها عن أنواع وقدرات القوات الروسية الموجودة حاليا بالقرب من أوكرانيا، وكذلك طبيعة استعداداتها للتحرك من مواقع متعددة.

ولم يحدد المسئولون ما الذي يمكن أن يشمله الهجوم المحتمل، كما لم يعلقوا على الهدف النهائي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن أحد المصادر قال إن التقييمات الأمريكية تتوقع أن يشمل أي غزو واسع النطاق دعما جويا وهجمات إلكترونية.

4- بايدن يلغي سفره بشكل مفاجئ

في واشنطن قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسافر إلى ويلمنجتون بولاية ديلاوير لمتابعة أمر يتصل بأسرته وسيظل بدلا من ذلك في واشنطن.

5- روسيا تغلق جزءًا من مجالها الجوي

قررت روسيا، إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف، في ظل تصاعد التوترات المتزايدة في أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام محلية في روسيا إن وزارة الدفاع أعلنت إغلاق معظم بحر آزوف أمام الملاحة البحرية، وإغلاق المجال الجوي فوقه ، اعتبارا من منتصف ليل 21 فبراير حتى نهاية 26 فبراير.

كما أشارت التقارير إلى أن نحو 10 سفن حربية روسية، عبرت ممر جسر القرم، متجهة نحو بحر آزوف، المتفرع من البحر الأسود.