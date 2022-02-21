شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل الوقود ودمرت أحد بواباته.. شاحنة تقتحم مسجدا بوسط إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أفادت وكالة “فارس” أن شاحنة اقتحمت مسجد جمكران بمدينة قم وسط إيران، مشيرة إلى توقيف السائق الذي لم تعرف دوافعه.

وأكدت الأنباء أن الشاحنة دمرت الباب أحد أهم أبواب المسجد عند الساعة الرابعة فجرا، ولم تحدد الوكالة ما إذا كان الحادث تسبب بأي إصابات، مشيرة إلى أن السائق تم توقيفه، وأن الشاحنة كانت تحمل وقودا على متنها.

وأوضحت الوكالة أنه تم إبعاد المصلين من قبل قوات الأمن بعيد الحادث.